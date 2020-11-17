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ضبط 10 طن ملح طعام منتهى الصلاحية فى حملة بالغربية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:48 م
ضبط 10 طن ملح طعام منتهى الصلاحية فى حملة بالغربية ملح طعام - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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تمكنت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط 10 طن ملح طعام منتهية الصلاحية، و2 طن منظفات صناعية مغشوشة، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

تلقى العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا من العقيد محمد نصحى وكيل مباحث الإدارة، بضبط 10 طن "ملح طعام" غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليه، بحوزة المدير المسئول عن أحد مطاحن الملح، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 2 طن "منظفات صناعية" متعددة الأغراض بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية " بدون ترخيص".

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر لأصحابها المخالفين، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

 

 


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