اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط كيان تعليمى غير مرخص لتوفير الشهادات الجامعية المضروبة بالدقهلية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:29 م
ضبط كيان تعليمى غير مرخص لتوفير الشهادات الجامعية المضروبة بالدقهلية المتهم
كتب محمود عبدالراضى – علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كيان تعليمى غير مرخص بالدقهلية للنصب على الشباب راغبى الحصول على الشهادات الجامعية. يأتي ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين.

 

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية له معلومات جنائية بإدارة كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة القسم، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الحكومية بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتهم المذكور، حيث أمكن ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وعثر بحوزته على "عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الملفات ودفاتر تحصيل المبالغ المالية – عدد من عقود العمل بأسماء مختلفة– عدد من الكتيبات التى تتضمن المواد الدراسية"، كما أمكن ضبط "جهاز حاسب آلى  لاب توب وعدد (2) فلاش ميمورى وبفحصهما تبين أنهما محمل عليهما صور العديد من الشهادات الدراسية المزورة والمعدة للتزوير، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي .

 

 


ضبط كيان تعليمى غير مرخص

كيان تعليمى غير مرخص

وزاره التعليم العالى

الشباب والرياضه

قضايا نصب

قضايا احتيال

الشهادات الجامعيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والنصب بالدقهلية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:32 م

تجديد حبس متهم بالتزوير والنصب على المواطنين ومنحهم شهادات علمية مزورة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:29 م

غضب وغليان فى الأوساط السياسية بتركيا بسبب فساد أردوغان.. جرائم التزوير تلاحق الديكتاتور ونجله بعدما أفسدا الانتخابات البرلمانية الأخيرة.. اتهامات بتغيير النتائج وانتهاكات مخالفة للقانون لاختيار الموالين

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:36 م

مستشار رئيس الجمهورية يزور مركز أورام الفيوم.. ويدعو لدعم الصرح

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة