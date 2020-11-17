ضبط كيان تعليمى غير مرخص لتوفير الشهادات الجامعية المضروبة بالدقهلية

كتب محمود عبدالراضى – علاء رضوان

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كيان تعليمى غير مرخص بالدقهلية للنصب على الشباب راغبى الحصول على الشهادات الجامعية. يأتي ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية له معلومات جنائية بإدارة كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة القسم، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الحكومية بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتهم المذكور، حيث أمكن ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وعثر بحوزته على "عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الملفات ودفاتر تحصيل المبالغ المالية – عدد من عقود العمل بأسماء مختلفة– عدد من الكتيبات التى تتضمن المواد الدراسية"، كما أمكن ضبط "جهاز حاسب آلى لاب توب وعدد (2) فلاش ميمورى وبفحصهما تبين أنهما محمل عليهما صور العديد من الشهادات الدراسية المزورة والمعدة للتزوير، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي .