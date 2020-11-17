ضبط صاحب مصنع للأحذية الرياضية بحوزته مستلزمات تصنيع مجهولة المصدر بالمرج

كتب ـ عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب مصنع للأحذية الرياضية بدون ترخيص بحوزته كمية من مستلزمات التصنيع مجهولة المصدر فى منطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مصنع للأحذية الرياضية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج، بحوزته 1400 متر جلد - 17500 قطعة مستلزمات جلدية - 29 ماكينة وأدوات تصنيع) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.