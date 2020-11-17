ضبط شخص لقيامه بإدارة استوديو للتسجيلات الصوتية بدون ترخيص بحدائق القبة

كتب محمود عبدالراضى – علاء رضوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بإدارة أستوديو للتسجيلات الصوتية بدون ترخيص، يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وخاصة فى مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الإنتاج الفنى واستديوهات الصوت والتسجيل غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام "أحد الأشخاص" بإدراة إستوديو للتسجيلات الصوتية بدون ترخيص بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وكذا قيامه بتصوير أغانى متضمنة ألفاظ خادشة للحياء العام، وبثها عبر موقع اليوتيوب الإلكترونى.

وذلك عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه وأمكن ضبط – المذكور- وبالتفتيش تم ضبط غرفة الأستوديو كاملة التجهيز ومزودة بعوازل للصوت وأبواب محكمة الغلق وبداخلها وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج صوت وفيديو وكذا العديد من الفيديوهات المصورة له والتى تحوى العديد من الألفاظ الخادشة للحياء العام – 2 سماعة خارجية – سماعة أذن مايك – فلتر منقى للصوت - كارت صوت لتنقية وتقوية الصوت – جهاز راوتر للإتصال بالإنترنت – هاتف محمول يقوم من خلاله المذكور بإدارة صفحته على موقعى فيس بوك –يوتيوب.