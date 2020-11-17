ضبط زوجين هاربين من 20 جناية وحكم بالسجن المؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين

القليوبية - إبراهيم سالم

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على زوجين هاربين من 20 جناية، وحكم بالسجن المؤبد بواقعة سرقة بالإكراه وسائق، بحوزتهما نصف كيلو هيروين أثناء ترويجه على عملائهما بدائرة مركز بنها، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز بنها، بتردد زوجين على دائرة المركز لترويج مخدر الهيروين على عملائهما.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن كل من النقيبان عماد سامي وأحمد رزق معاون مباحث المركز من ضبط المتهمين، وهم عاطل وزوجته، وسيارة، وبحوزتهم نصف كيلو هيروين و39 ألف جنيه وسلاح ناري.

وبالكشف على المتهمين تبين أنهما هاربان من 20 جناية سلاح ومخدرات، وحكم بالسجن المؤبد بواقعة سرقة بالإكراه تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.