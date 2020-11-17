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صور.. وزير الخارجية الأمريكي يتجاهل لقاء المسئولين الأتراك خلال زيارته لأنقرة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:55 م
صور.. وزير الخارجية الأمريكي يتجاهل لقاء المسئولين الأتراك خلال زيارته لأنقرة بومبيو فى مسجد بتركيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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تجاهل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أثناء زيارته للأراضي التركية الجارية اليوم الثلاثاء، مقابل أي من المسئولين الأتراك.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء مع بطريرك الروم الأرثوذكس بإسطنبول، بارثولوميوس، قضايا الحرية الدينية خلال زيارة إلى إسطنبول لم يلتقي فيها بأي مسؤول في الحكومة التركية.

وقالت السلطات الأمريكية إن الاجتماع مع الزعيم الديني الأرثوذكسي كان يهدف إلى "مناقشة قضايا دينية في تركيا والمنطقة".

كما زار بومبيو مسجد رستم باشا بصحبة عددا من السيدات، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

بومبيو مع بطرياك الككنيسة
بومبيو مع بطرياك الككنيسة
بومبيو أثناء زيارة المسجد
بومبيو أثناء زيارة المسجد

 

بومبيو في مسجد ريتم باشا
بومبيو في مسجد ريتم باشا

 

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

 

 


وزير الخارجية الأمريكي

أنقرة

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تركيا

امريكا

اخبار تركيا

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