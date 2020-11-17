اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "ألسن الأقصر" تعقد ندوة تثقيفية وتوعوية للوقاية من العدوى بكورونا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:20 ص
صور.. "ألسن الأقصر" تعقد ندوة تثقيفية وتوعوية للوقاية من العدوى بكورونا ندوة تثقيفية وتوعوية للوقاية من كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت كلية الألسن بجامعة الأقصر، فعاليات ندوة تثقيفية للتوعية بمخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، حاضر فيها الدكتور محمد شحات بدوي أستاذ الأمراض الصدرية ووكيل كلية الطب، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، والدكتور ربيع سلامة عميد الكلية، وإشراف الدكتورة ليلة يوسف وكيل الكلية الكلية لشئون الطلاب والتعليم.

وخلال فعاليات الندوة فند الدكتور محمد شحات بدوي أستاذ الأمراض الصدرية ووكيل كلية الطب، تحور الفيروس ومخاطر الانتشار وكيفية التصرف اذا حدثت الإصابة، وكذلك ارشادات للمخالطين لمصاب ونوه على ضرورة ارتداء الكمامة وأهمية التباعد الاجتماعي وموضوع الموجة الثانية وأعراض الإصابة، كما تحدث عن الفاكسين المنتظر، ثم أجاب عن تساؤلات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأكد على أن جامعة الأقصر تعقد مثل هذه الندوات التثقيفية والتوعوية حرصا منها علي سلامة أبنائها الطلاب .

وكانت قد أهابت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر كافة المواطنين، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون والالتزام بالتباعد الاجتماعى، حيث إن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا بتوخى الحذر الشديد لمنع الإصابة وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وناشدت مديرية الصحة، المواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى للعزل فى حالة ظهور الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وأكدت مديرية الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، ضرورة توجه جميع المواطنين (الذين لم يخضعوا للفحص حتى الآن من قبل مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة) إلى أقرب فرقة فحص، وذلك نظراً للارتباط الوثيق بين أصحاب الأمراض المزمنة والمضاعفات الشديدة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كلية الألسن تعقد ندوة تثقيفية وتوعوية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا
كلية الألسن تعقد ندوة تثقيفية وتوعوية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا

 

ندوة تثقيفية وتوعوية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد بالاقصر
ندوة تثقيفية وتوعوية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد بالاقصر

 


الاقصر

جامعة الاقصر

ندوة حول فيروس كورونا

اخبار الاقصر

كلية الالسن بالاقصر

توعية طلبة الجامعة بكورونا

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محطة "الطود المدمجة" أضخم مشروع قومى جديد لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المياه.. طاقته 10 آلاف متر مكعب يوميا.. وتكلفة العمل به تبلغ 75 مليون جنيه.. ومدير عام بشركة المياه: تساهم فى زيادة الجودة واستدامة الخدمة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:41 م

إصابة 4 سيدات فى مشاجرة بإسنا جنوب الأقصر وتسمم شخص خلال رش المبيدات

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:31 م

رئيس مدينة الطود يتابع الأعمال الإنشائية لمبنى المعهد الإعدادى الأزهرى

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 03:07 م

انطلاق فعاليات اللقاء الرياضى لأوليمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر.. صور

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة