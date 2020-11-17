صور.. "ألسن الأقصر" تعقد ندوة تثقيفية وتوعوية للوقاية من العدوى بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت كلية الألسن بجامعة الأقصر، فعاليات ندوة تثقيفية للتوعية بمخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، حاضر فيها الدكتور محمد شحات بدوي أستاذ الأمراض الصدرية ووكيل كلية الطب، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، والدكتور ربيع سلامة عميد الكلية، وإشراف الدكتورة ليلة يوسف وكيل الكلية الكلية لشئون الطلاب والتعليم.

وخلال فعاليات الندوة فند الدكتور محمد شحات بدوي أستاذ الأمراض الصدرية ووكيل كلية الطب، تحور الفيروس ومخاطر الانتشار وكيفية التصرف اذا حدثت الإصابة، وكذلك ارشادات للمخالطين لمصاب ونوه على ضرورة ارتداء الكمامة وأهمية التباعد الاجتماعي وموضوع الموجة الثانية وأعراض الإصابة، كما تحدث عن الفاكسين المنتظر، ثم أجاب عن تساؤلات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأكد على أن جامعة الأقصر تعقد مثل هذه الندوات التثقيفية والتوعوية حرصا منها علي سلامة أبنائها الطلاب .

وكانت قد أهابت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر كافة المواطنين، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون والالتزام بالتباعد الاجتماعى، حيث إن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا بتوخى الحذر الشديد لمنع الإصابة وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وناشدت مديرية الصحة، المواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى للعزل فى حالة ظهور الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وأكدت مديرية الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، ضرورة توجه جميع المواطنين (الذين لم يخضعوا للفحص حتى الآن من قبل مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة) إلى أقرب فرقة فحص، وذلك نظراً للارتباط الوثيق بين أصحاب الأمراض المزمنة والمضاعفات الشديدة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



كلية الألسن تعقد ندوة تثقيفية وتوعوية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا