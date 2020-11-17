اليوم السابع
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سقوط سيدة بالدقى لقيامها بالاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:49 ص
سقوط سيدة بالدقى لقيامها بالاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها أموال مضبوطة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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تمكنت قوات الأمن من القبض على سيدة، لاتهامها بالاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمار أموالهم فى مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات نظير أرباح مالية.
 
استمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فقد تبلغ للإدارة من أربعة أشخاص، بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية من قِبل سيدة، تمتلك إحدى شركات تنظيم المعارض، بزعم استثمار أموالهم فى مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات نظير أرباح مالية "دون الوفاء بذلك".
 
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة "لها معلومات جنائية")، إذ قامت بممارسة نشاطاً إجرامياً  تخصص فى مجال الاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بتوظيف أموالهم مقابل أرباح سنوية مُستغلةً فى ذلك كونها صاحبة شركة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وتمكنت من استقطاب الشاكين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ثم قامت بغلق مقر شركتها، وترك محل إقامتها هرباً من ملاحقة ضحاياها.
 
وأضافت التحريات قيامها بإنشاء شركة أخرى "للإنتاج الفني والدعاية والتسويق" بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة الدقى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بالاتهامات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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