اليوم السابع
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رئيس مركز بنى عبيد بالدقهلية يسلم 13 أسرة عقود أملاكهم بعد تقنين أوضاعهم

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:45 م
رئيس مركز بنى عبيد بالدقهلية يسلم 13 أسرة عقود أملاكهم بعد تقنين أوضاعهم تسليم عقود الأملاك
الدقهليه شريف الديب

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استقبل حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية اليوم بمكتبه عدد من المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، و الذين قاموا بإنهاء الإجراءات و تقنين أوضاعهم بنطاق المركز، وخلال ذلك قام رئيس المركز بتسليم عقود الملكية على المواطنين الذين قاموا بتقنين أوضاعهم على أراضى أملاك الدولة بنطاق المركز.

وأكد رئيس المركز، أن الدولة حريصة على توفير وتقديم كل التسهيلات على المواطنين فى السداد وتيسير الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى، والتسعير، وموافقة كافة الجهات المعنية طبقًا للقانون، ولا بد من تضافر كل الجهود فى إتمام عملية التقنين.

وأضح قابيل بأن رئاسة المركز، قد أنهت إجراءات 93 عقد ملكية للمواطنين لوأضعى اليد على أراضى أملاك دولة وتم تسليم منها حتى اليوم 45 عقد على المواطنين الذين أنهوا إجراءات الفحص والمعاينة، والتقييم الفني، والتسعير بمركز ومدينة.

 

 


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