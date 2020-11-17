رئيس مدينة المحلة يتابع نسبة تنفيذ مشروعات الرصف والبنية التحتية بالمدينة

الغربية مصطفى عادل

قال اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى في بيان له، إن تنفيذ المشروعات بكافة القطاعات الخدمية تتم وفق خطة زمنية محددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحسين مستوى الخدمات ورضا المواطنين.

وأوضح أنه يجرى تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، باستكمال رصف طريق المحلة دمرو بنطاق قرية عطاف التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة حسن، وتسوية وتمهيد شارع داير الناحية بقرية سامول تمهيداً لوضع طبقة السن، كما تم تمهيد مدخل قرية طرينة مرورا بمجمع المدارس لوضع طبقة السن والتجهيز لأعمال الرصف، وتمهيد شارع المقابر حتي كوبري المقابر مرورا بالمدرسة الثانوي.

كما يتم استكمال تسوية وتمهيد طريق مسجد الشيخ مطاوع بطول 500 متر بقرية البنوان، ومد وتدعيم خط مياه الشرب بعزبة الخضروه التابعة لقرية محلة حسن بطول 1260 متر، بالإضافة لإصلاح خط الانحدار بمدخل البنوان الغربى اتجاه الطريق الدولى، والانتهاء من أعمال تطوير وتجديد ودهان كوبری السكة الحديد على بحر الملاح بنطاق الوحدة المحلية لقرية محلة أبوعلى .

وأشار رئيس المدينة الى عمل خطوط التغذية لمشروع الغاز الطبيعى بمدخل قرية صفط تراب، واستكمال عمل الوصلات الفرعية بشوارع القرية وربطها بنقاط الغرف الرئيسية.

ولفت إلى أعمال التطوير بشارع طلعت حرب بمد وتدعيم شبكات الكهرباء، وزرع عدد من أعمدة الإنارة الجديدة بطول الشارع، بجانب اعمال تطوير كورنيش بحر شبين باستكمال أعمال التدبيش بالجزء المتبقى اتجاه نادى الصيد، واستكمال فرد السن وتسويته، تمهيدا لأعمال الرصف بالمنطقة.