اليوم السابع
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رئيس مدينة إسنا يناقش استعدادات الإعادة بانتخابات مجلس النواب وتقنين الأراضى

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:27 ص
رئيس مدينة إسنا يناقش استعدادات الإعادة بانتخابات مجلس النواب وتقنين الأراضى رئيس مدينة إسنا يناقش إستعدادات الإعادة بانتخابات النواب
الأقصر – أحمد مرعى

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ترأس المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إجتماع بحضور نواب المركز والسكرتير العام ورؤساء القرى ومدير إدارة تموين إسنا ومفتشين التموين، ناقش خلاله عدة موضوعات خلال الاجتماع من أبرزها الإستعداد لجولة الإعادة بمجلس النواب والحملات التموينية وملف تقنين أراضى الدولة.

وتم خلال الإجتماع التأكيد على تكثيف الحملات التموينية على المخابز بمركز إسنا، بالتعاون مع مباحث التموين ورؤساء القرى والتشديد والرقابة، والتأكد من جودة ووزن الرغيف داخل المخبز وضمان وصوله للمواطن، والتأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية، وتشديد الرقابة على الأسواق.
كما ناقش رئيس مركز ومدينة إسنا، الاستعدادات لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب والتي ستعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 23 ، 24 من الشهر الحالي واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة، وكذلك تجهيز المقار الانتخابية وتعقيم جميع اللجان والتي يبلغ عددها 62 مقر انتخابي واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المهندس محمد سيد سليمان، على ضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الطرق داخل المدينة والقرية والتأكد من تفريغ جميع الحاويات أولاُ بأول حتى لا تكون مبعثا لنقل الامراض والأوبة، كما تم مناقشة أخر المستجدات بملف تقنين أراضي الدولة والإسراع بمعدل الاداء وإنهاء كافة حالات التقنين المعلقة وتحرير العقود لها.

جانب من حضور اجتماع مجلس مدينة اسنا
جانب من حضور اجتماع مجلس مدينة اسنا

 

رئيس مدينة إسنا يناقش إستعدادات الإعادة بإنتخابات مجلس النواب
رئيس مدينة إسنا يناقش إستعدادات الإعادة بإنتخابات مجلس النواب

 

قيادات إسنا يناقشون إستمرار الحملات التموينية وملف التقنين
قيادات إسنا يناقشون إستمرار الحملات التموينية وملف التقنين

 


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