اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:21 م
خالد صلاح
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ويتفقد إنشاء الورشة التدريبية للأجهزة التعويضية

رئيس جامعة بنى سويف يعلن بدء تشغيل معهد النباتات الطبية والعطرية.. صور

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:11 م
رئيس جامعة بنى سويف يعلن بدء تشغيل معهد النباتات الطبية والعطرية.. صور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن بدء تشغيل معهد النباتات الطبية والعطرية، جاء ذلك خلال زيارته للمعهد، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، ومستشارى رئيس الجامعة، والدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس .

وأكد الدكتور منصور ، أن المعهد يضم أربعة أقسام علمية متميزة  وتشمل قسم كيمياء النباتات ، وقسم تكنولوجيا الإنتاج ، وقسم التكنولوجيا الحيوية ، وقسم المستحضرات الطبية والدوائية، مشيراً إلى أن المعهد يساعد فى  تعظيم إنتاج النباتات الطبية داخل المحافظة لإضافة ميزة تنافسية لها لاسيما وأن محافظة بنى سويف تنتج ما يزيد عن 40% من إنتاج النباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة على مستوى الجمهورية ، وتتصدر مصر المرتبة الأولى عالمياً فى صادرات الزيوت العطرية .

وتفقد رئيس الجامعة عدد من المعامل الطلابية والبحثية بالمعهد، مشيدا بالتجهيزات البحثية المتطورة الموجودة بالمعهد ، والتى تخدم قطاع كبير من المزارعين والمصدرين للنباتات الطبية والعطرية فى محافظة بنى سويف ومحافظات الصعيد التى تعتبر مركز هذه الزراعات ذات الأهمية الاقتصادية والقيمة التصديرية العالية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن النباتات الطبية تعد قيمة اقتصادية كبيرة حيث يزداد الطلب عليها محلياً وعالمياً لما تتميز به من استخدامات متعددة ، بالإضافة إلى إسهامها فى الوصول لاكتفاء ذاتى ولإنتاج دواء مصرى بنسبة 100%.

من جانبه، أشار الدكتور ممتاز حجاب إلى أن معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية يعتبر الأول من نوعه فى هذا المجال فى مصر والشرق الأوسط، وقد تم إنشائه ليصبح معهد أكاديمى بحثى متميز ورائد فى أبحاث النباتات الطبية والعطرية على المستوى المحلى والدولي، ويستهدف طلاب الدراسات العليا ويمنح درجات الماجستير البحثى والماجستير المهنى والدكتوراه.

ويهدف المعهد إلى مواكبة التقدم العلمى على مستوى العالم والمساهمة فى تطوير صناعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والتطبيقات القائمة عليها، وتقديم الخدمات المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع بمعايير عالمية، وتقديم حلول مبتكرة فى مجال أبحاث المعهد، وإعداد كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.

على جانب آخر تفقد رئيس جامعة بنى سويف، المرحلة الأولى لإنشاء الورشة التدريبية للأجهزة التعويضية بمعهد دراسات علوم المسنين ، ومعامل قسم التمريض التأهيلى ونموذج المحاكاة لإنشاء مستشفى للمسنين، ومعمل قسم العلاج الوظيفي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من إنشاء الورشة هو تدريب الدارسين بكليات العلاج الطبيعى وقسم العلاج الوظيفى بالمعهد على تصنيع وإصلاح الأجهزة التعويضية بأسلوب علمى وتقنى وفنى مبتكر، والتى تشمل أجهزة البتر فوق وتحت الركبة ، وفوق وتحت الكتف، وتصنيع وإصلاح أجهزة الشلل، وذلك بمساعدة خبراء فى هذا المجال.

 

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