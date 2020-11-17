رئيس تويتر للكونجرس: أرجو العمل لإيجاد حلول بدلا من توجيه اتهامات

كتبت نهال أبو السعود

قال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر، إن الشركة تراجعت عن قرار حجب قصة هانتر بايدن بعد 24 ساعة فقط بعد إعادة التفكير والقيام بدراسة الأمر، وأكد دورسي: "عكسنا القرار على الفور". وأضاف: "نحن نعطى الأولوية للحقوق المدنية للتعبير عن الرأى سواء فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية أو غيرها من المواضيع"، وقال: "أرجو أن تتجه اللجنة إلى إيجاد حل وليس توجيه اتهامات أكثر".

وقال السيناتور جراهام إن القسم 230 صدر فى الأصل عام 1996، ويمنح القسم 230 المنصات التقنية ومواقع الويب حصانة قانونية للعديد من القرارات التي يتخذونها بشأن المحتوى الذى ينشئه المستخدمون. وتنص على أن المنصات - مثل Facebook و Twitter - لا يمكن مقاضاتها بسبب المواد التي أنشأها المستخدمون ونشرها في خدماتهم. كما تقول لا يمكن مقاضاة المنصات لمجرد قمع أو إزالة المحتوى الذى تعتبره مرفوضًا بأى شكل آخر، سواء كانت هذه المواد محمية بموجب الدستور أم لا.

وفي كلمته الافتتاحية تساءل جراهام عن السبب الذي جعل تويتر وفيس بوك يقرران أن قصة صحيفة نيويورك بوست المتعلقة بهانتر بايدن نجل الرئيس المنتخب وأعماله المشبوهة مع الصين وأوكرانيا يجب حجبها، بالإضافة لوضع الشركات علامة على منشورات الجمهوريين.

وكان الغرض من القانون، وفقًا لمؤلفيه، هو السماح للصناعة الناشئة في ذلك الوقت بالنمو بعيدًا عن قيود اللوائح الفيدرالية، ومنح الشركات حرية تعديل أوضاعها.