رئيسة التمريض بعزل أسوان بعد إصابتها بكورونا: نتيجة مسحات المخالطين سلبية

كتب-أحمد صلاح العزب

قالت "سعاد.أ" بمستشفى أسوان التخصصى، إنه منذ بداية الشهر الحالى بدأت تزداد أعداد المصابين بفيروس كورونا التى تستقبلها المستشفى إلى حد ما، مشيرة إلى أنها تعمل في مستشفى العزل ولكنها لاتتعامل بشكل مباشر مع المرضى لانها جهة إشراقية فقط .

وتابعت سعاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنها بدأت تشعر بأعراض سخونة ورعشة في الجسد وغثيان وألم في البطن قبل عدة أيام فقامت بعمل تحاليل والمسحة وتأكدت من إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة على أن أسرتها وأولادها لم يصابوا بالفيروس، بالإضافة إلى أن أصدقائها في العمل تم عمل المسحة لهم وتبين عدم الإصابة ونتائجهم سلبية، موجهة نصيحة للمواطنين بضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامه والتباعد الاجتماعى.

وكانت "سعاد.ا" 42 سنة مقيمة الشيخ هارون، رئيسة التمريض بمستشفى أسوان التخصصى بحى الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، وتم حجزها داخل المستشفى والمخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

كما استقبلت المستشفى حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ويدعى " أشرف . ع. ع، 50 سنة، مقيم بمنطقة الحكروب التابعة لحى شرق مدينة أسوان، وتم استقباله داخل القسم الداخلى بالمستشفى لتلقى العلاج الخاص بالفيروس، وتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة من مستشفى الصدر بمدينة أسوان، كما أصيبت.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسى للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أى حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.