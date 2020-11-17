اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيسة التمريض بعزل أسوان بعد إصابتها بكورونا: نتيجة مسحات المخالطين سلبية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:29 ص
رئيسة التمريض بعزل أسوان بعد إصابتها بكورونا: نتيجة مسحات المخالطين سلبية برنامج التاسعة
كتب-أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت "سعاد.أ" بمستشفى أسوان التخصصى، إنه منذ بداية الشهر الحالى بدأت تزداد أعداد المصابين بفيروس كورونا التى تستقبلها المستشفى إلى حد ما، مشيرة إلى أنها تعمل في مستشفى العزل ولكنها لاتتعامل بشكل مباشر مع المرضى لانها جهة إشراقية فقط .
 
وتابعت سعاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنها بدأت تشعر بأعراض سخونة ورعشة في الجسد وغثيان وألم في البطن قبل عدة أيام فقامت بعمل تحاليل والمسحة وتأكدت من إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة على أن أسرتها وأولادها لم يصابوا بالفيروس، بالإضافة إلى أن أصدقائها في العمل تم عمل المسحة لهم وتبين عدم الإصابة ونتائجهم سلبية، موجهة نصيحة للمواطنين بضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامه والتباعد الاجتماعى.
 
وكانت "سعاد.ا" 42 سنة مقيمة الشيخ هارون، رئيسة التمريض بمستشفى أسوان التخصصى بحى الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، وتم حجزها داخل المستشفى والمخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

كما استقبلت المستشفى حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ويدعى " أشرف . ع. ع، 50 سنة، مقيم بمنطقة الحكروب التابعة لحى شرق مدينة أسوان، وتم استقباله داخل القسم الداخلى بالمستشفى لتلقى العلاج الخاص بالفيروس، وتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة من مستشفى الصدر بمدينة أسوان، كما أصيبت.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسى للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أى حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

 

برنامج التاسعة

مستشفى اسوان التخصصى

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة