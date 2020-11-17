حملات تفتيشيه على المقاهى والكافتريات المخالفة بالشرقية ..صور

الشرقية - إيمان مهنى

شن الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية حملة لرفع الإشغالات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية كما تم المرور على الكافيهات والمقاهى وتم ضبط عدد من المقاهى المخالفة وتم مصادرة 27 شيشه بنطاق المدينه والوحدات المحلية وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرورعلى المحال التجارية والمقاهى للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

كما قاد المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة على الكافيهات والمقاهى لمتابعه التزامهم بالإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا واسفرت الحمله عن تحرير 2 محضر ضد عدد من الكافيهات المخالفه وتم مصادرة 8 شيشة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام اللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بحملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية بعدد من المقاهى والكافيهات والتأكد من عدم تقديم الشيشة لروادها وتم مصادرة 48 شيشة من المقاهى المخالفة وتم تحرير 5 محاضر ضد اصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفى سياق متصل تابعت الحملة إلتزام المحال العامة بميعاد الغلق المحدد بالاضافة لرفع الإشغالات من الشوارع وتحرير وتم تحرير 40 محضر اشغال طريق بنطاق المدينة.

كما تابع المحافظ إنتظام سير أعمال تطوير ورصف شارع المحلج بمدينة أبو كبير بتكلفه تقدر بمليون و239 ألف و795 جنيها وذلك بعد الإنتهاء من إعادة إحلال وتجديد خط مياه الشرب بالشارع وذلك قبل البدء فى أعمال تطوير و رصف الشارع ضمن أعمال الخطة الإستثمارية لعام الجارى 2020/ 2021 .

أوضح المحافظ أنه تم وضع خطة لرفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية بجميع المراكز والمدن والأحياء ضمن الخطة الإستثمارية للعام الجارى 2020/ 2021 بالتنسيق مع مديرية الطرق وذلك لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين وإعادة المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.

ومن جانبه أوضح المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة أبوكبير أن تم الإنتهاء من إعادة إحلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع المحلج بالمدينة والبدء فى تنفيذ أعمال تطوير ورصف الشارع بتكلفة تقدر بـ مليون و239 ألف و795 جنيها والذى يربط شارعى عبد السلام و مصطفى كامل مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من رفع طبقة الأسفلت القديم ورفع الأنقاض بطول 700 مترا وبعرض ٦:١٥ مترا تقريبا وذلك استعداداً لاستكمال اعمال رصف الشارع ضمن الخطه الإستثمارية للعام الجارى 2020 مؤكدا الإلتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين على المشروع حفاظا على سلامه الجميع.

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ابو كبير بتذليل كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام استكمال الأعمال بالمشروع حتى يتم الإنتهاء منه وتسليمه لتوفير الوقت والجهدعلى المواطنين.