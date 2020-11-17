اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:58 م
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حزب تركى: لا يمكن لأرودغان التهرب من مسؤولية تدهور الاقتصاد

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:33 م
حزب تركى: لا يمكن لأرودغان التهرب من مسؤولية تدهور الاقتصاد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أ ش أ

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انتقد حزب "الشعب الجمهورى"، المعارض في تركيا، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان في إدارة البلاد، لا سيما في الملف الاقتصادي، مؤكدا أنه لن يستطع التهرب من مسئولية تدهور الاقتصاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب فايق أوزتراك ـ حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء ـ "لا يمكنك أن تهرب هذه المرة من المسؤولية بقولك إن صهري خدعني وأطلب من الأمة أن تغفر لي".
وأضاف أوزتراك ـ خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب ـ "بعد أن أفرغ جيوب المواطنين على مدى عامين، وملأ جيوب المؤيدين، ولم يكتفِ بـ9 قصور، هل يتوقع أن ينسى العاطلون عن العمل والحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمزارعون والمتقاعدون ما عاشوه بمجرد استقالة صهره وقوله سنبدأ التعبئة في الاقتصاد؟!"، متسائلاً: "هل تعتقد أن المواطنين عميان أو أغبياء؟".

تركيا

رجب طيب أردوغان

اقتصاد تركيا

حزب الشعب الجمهورى التركى

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