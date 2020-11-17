وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أنه من المقرر أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى 27 من نوفمبر الجاري، مضيفة أن المسؤولين دعوا سكان الجزيرة إلى تجنب السفر من وإلى "سابورو".



ولاتزال حالات الإصابة الجديدة بالفيروس مرتفعة في أماكن أخرى باليابان ، ففي العاصمة اليابانية طوكيو تم تسجيل ما يقرب من 300 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس اليوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالعاصمة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 35 ألف إصابة.



وتم تسجيل أكثر من 1300 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، على مستوى البلاد ، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى ما يزيد عن 121 ألف إصابة، في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد 1900 وفاة.