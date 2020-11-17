وحذرت ويتمير -في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، من أنه "بدون إجراءات صارمة قد تشهد الولاية ما لا يقل عن ألف حالة وفاة أسبوعيًا".. وأكدت "نحن في أسوأ لحظات هذا الوباء والوضع لم يكن أسوأ من هذا على الإطلاق، نحن الآن في ذروته، ونحتاج لاتخاذ بعض الإجراءات لأن الطقس يزداد برودة ما سيزيد من انتشار الفيروس وإصابة المزيد وستكون هناك وفيات".



من جانبه، منع حاكم ولاية واشنطن، جاي روبرت إنسلي، التجمعات بقاعات الاحتفالات الموسيقية ودور السينما، وساحات التزلج، وغيرها لمدة شهر، وحدد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المنازل لعشرة أشخاص على ألا يزيد على أسرتين.



وقرر إنسلي تخفيض أعداد الزبائن المسموح بهم داخل المتاجر بنسبة 25% ومنع تجمع أكثر من 5 أشخاص أمام المنازل، وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس، ارتفاعا بحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى حوالي 11 مليونا و 202 ألف و 980 حالة على الأقل.