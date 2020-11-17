تنفيذ 12 ألف و 699 مشروع للشباب بمليار و 839 مليون جنيه بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وقد أعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 12 ألف و 699 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و 839 مليون و 902 ألف جنيه، لتوفر 43 ألف و 569 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربى الشبراوى مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشى – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حى أول وثان جاؤوا فى المركز الأول بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2287 مشروع بقيمة 257 مليون و 296 ألف و 400 جنيه، يليه فى المركز الثانى مركز الحسينية بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 607 مشروع بقيمة 237 مليون و 505 ألف و 250 جنيه، ويليه فى المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 1670 مشروع بقيمة 220 مليون و 905 ألف و66جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.