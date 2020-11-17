اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تسجيل أكثر من 15 مليون إصابة بكورونا في أوروبا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:49 م
تسجيل أكثر من 15 مليون إصابة بكورونا في أوروبا كورونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تسجيل أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 32 ألفا و191 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد و731 حالة وفاة على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال رئيس مكتب الوقاية في وزارة الصحة جياني ريزا، إن الارتفاع في حالات الإصابة المسجلة اليوم مقارنة بالأمس (الذي شهد تسجيل 27 ألفا و354 إصابة) يرجع بشكل كبير إلى زيادة اختبارات الكشف عن الإصابة التي أُجريت خلال اليوم الأخير مقارنة باليوم السابق، حسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وارتفع بالتالي عدد الوفيات المسجلة المرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الوباء في إيطاليا إلى 46 ألفا و464، فيما بلغ العدد التراكمي للأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس مليون و238 ألفا و72 شخص، بينهم 733 ألفا و810 إصاباتهم نشطة حاليا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 457 ألفا و798 شخصا.


أوروبا

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

اخبار

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة