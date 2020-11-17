تسجيل أكثر من 15 مليون إصابة بكورونا في أوروبا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تسجيل أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 32 ألفا و191 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد و731 حالة وفاة على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال رئيس مكتب الوقاية في وزارة الصحة جياني ريزا، إن الارتفاع في حالات الإصابة المسجلة اليوم مقارنة بالأمس (الذي شهد تسجيل 27 ألفا و354 إصابة) يرجع بشكل كبير إلى زيادة اختبارات الكشف عن الإصابة التي أُجريت خلال اليوم الأخير مقارنة باليوم السابق، حسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وارتفع بالتالي عدد الوفيات المسجلة المرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الوباء في إيطاليا إلى 46 ألفا و464، فيما بلغ العدد التراكمي للأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس مليون و238 ألفا و72 شخص، بينهم 733 ألفا و810 إصاباتهم نشطة حاليا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 457 ألفا و798 شخصا.