تركيب 186 كاميرا مراقبة ضمن مشروع المنظومة الأمنية والمرورية بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد مشروع المنظومة الأمنية والمرورية الجارى تطبيقها بالمحافظة، برئاسة اللواء سامى الجرف، من أجل تحقيق السيطرة التأمينية الكاملة داخل نطاق محافظة أسوان بهدف بث الأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين والحفاظ على الوجه الجمالى للمحافظة السياحية.

وفى بيان صحفى، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أهمية تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ المنظومة بكافة مراكز ومدن المحافظة على أكمل وجه بشكل نموذجى من خلال تركيب كاميرات المراقبة المتحركة والثابتة ذات الجودة والدقة العالية، والتى بدأت فى مرحلتها الأولى بتركيب 186 كاميرا أمنية طويلة المدى فى المواقع والميادين الهامة والحيوية بمراكز المحافظة الخمس حيث تم ربطها بشكل إحترافى لرصد أى مخالفات أو أعمال منافية للسلوك الحضارى أو أى أحداث أخرى.

وأوضح اللواء عطية، بأنه سيتم فى المرحلة الثانية تركيب 50 كاميرا لرصد المخالفات المرورية وأى تجاوزات للسرعات المقررة أو كسر الإشارة أو السير عكس الإتجاه أو غير ذلك من المخالفات وخاصة فى أوقات الذروة للحد من حوادث الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى محاسبة المخالفين بشكل رادع.

وطالب اللواء أشرف عطية من القائمين على تنفيذ المشروع بضرورة وضع منظومة للتحكم الآلى فى سرعات السيارات والمركبات بالطرق والإشارات المرورية لتسهيل مرور المشاة عبر الحارات المختلفة، مع العمل على استثمار هذه المنظومة فى برامج شبكات المعلومات والمرافق ( GIS ) التابع للمحافظة لتحقيق الإستفادة المثلى منها ولاسيما فيما يتعلق بالمتغيرات المكانية وخاصة فى ظل توافر الإمكانيات المتنوعة لرصد مخالفات البناء العشوائى والتعديات بشكل دقيق ومحكم لسرعة التعامل الفورى معها.

وأشار إلى أهمية إستغلال هذه المنظومة لما تمتلكها من مزايا متنوعة فى الذكاء الإصطناعى والتقدم التكنولوجى الذى حققت فيه الدولة خطوات قياسية، وفى نفس الوقت يتم الإستعانة بالمتخصصين والخبرات فى جامعة أسوان والأكاديمية العربية، وعقد دورات تدريبية تأهيلية لفريق العمل المختص بالتعامل معها لضمان الجدية فى الحفاظ على مكونات المنظومة المختلفة، مع العمل على تعظيم الأفكار والإبتكارات والرؤى الهادفة والبناءة فى هذا المجال بما يساهم فى تحقيق الأهداف الإيجابية التى تعود بالنفع على المواطن الأسوانى.



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