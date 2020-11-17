اليوم السابع
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تحرير 174 محضر مخالفة متنوعة فى حملة لضبط الأسواق بالمنيا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:56 ص
تحرير 174 محضر مخالفة متنوعة فى حملة لضبط الأسواق بالمنيا حملة تموينية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملة مكبرة لضبط الأسواق برئاسة  أحمد راشد نائب رئيس المركز وبحضور جهاز حماية المستهلك بالمنيا وعضو التفتيش الإدارى وعضو إدارة البيئة ومساعد رئيس المركز ومدير الرقابة التموينية  بمغاغة بمعاونة وتأمين قوات من مركز شرطة مغاغة ومباحث تموين الشمال.

أسفرت الحملة عن تحرير 174 محضرا متنوعا لمخالفات تموينية وأخرى خاصة بالأسعار من شأنها أن تنتقص من مبدأ حماية المستهلك.

يأتى ذلك إنطلاقا من حرص الدولة على حماية المستهلك وضبط الأسواق بما يتواءم مع مصلحة المواطنين وبناء على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتنفيذا للكتاب الدورى رقم 281 الخاص بضبط الأسواق وبتكليف من وكيل الوزارة محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة مغاغة.

 


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