اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:53 م
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تجربة لقاح إيبفاك كورونا الروسى على الأطفال ديسمبر القادم

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:30 م
تجربة لقاح إيبفاك كورونا الروسى على الأطفال ديسمبر القادم لقاح فيكتور الروسى- ارشيفية
هند عادل

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أعلن مدير مركز "فيكتور" الطبي الروسي، رينات ماكسيوتوف، أن المركز يعتزم بدء اختبارات لقاح"EpiVacCorona" ضد كورنا على الأطفال في ديسمبر القادم 2020.

وقال ماكسوتوف في ندوة افتراضية تحت عنوان "بيانات علمية جديدة عن عدوى فيروس كورونا :  في ديسمبر من هذا العام"، نشرتها وكالة تاس الروسية:إن الاختبارات ستتم على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، وسيشارك في الاختبارات 100 متطوع.

وكانت روسيا أعلنت تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو "سبوتنيك في" يطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

 


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كورونا نيوز

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