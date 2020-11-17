تجديد حبس المتهمين بقتل شاب فى المرج

قرر قاضى المعارضات بمحكمة المرج، تجديد حبس 3 اشخاص بقتل شاب بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة المرج، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة التى رصدت الواقعة.

وكشفت التقرير المبدئى لجثة المجنى عليه "محمد عادل" الشهير بـ "بامبو" كشف عن وجود إصابات طعنية فى الجانب الأيمن اخترقت الكلية، بالإضافة لإصابة بالقدم اليسرى بمنطقة الفخذ، وطعنه تحت الإبط الأيسر، وجرح قطعى بسمانة القدم اليسرى، وجرح سطحى بصدره، بالإضافة لكدمات متفرقة بالجسد.

واستمعت النيابة لأقوال والد المجنى عليه والذى كشف أن نجله شاب متدين ولاعب كرة قدم هاوى وكان سينتقل لنادى الزمالك، لكن ضيق الحال منعه من تحقيق حلمة، وتابع الاب مع بداية العام الدراسى توجه المجنى عليه لسداد المصروفات وهناك نشبت مشاجرة بينه وبين المتهم الاول" أحمد ع"، وبفض المشاجرة ترصد المتهمين للمجنى عليه.

واستطرد الاب عقب خروج نجلة من المعهد حاول المتهمين تقييد حركة المجنى عليه باستخدام "كاوتش" عربية لكنهم فشلوا ثم انهالوا عليه بالضرب باستخدام اسلحة بيضاء بأماكن متفرقه من الجسم فسقط ميتًا.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم حسين خيرى رئيس مباحث قسم شرطة المرج مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بعزبة النخل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "م ع"، 23 سنة، طالب، مصاب بعدة طعنات من سلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى علية و3 من أصدقائه قام على إثرها أحدهم بطعنة عدة طعنات بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم فى أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.