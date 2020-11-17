بوتين: لم تتم بعد تسوية الوضع القانونى النهائى لناجورنى كاراباخ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع النهائي لناجورني كاراباخ لم يتم تسويته بعد، مؤكدًا أن بلاده تُبقى على الوضع الراهن كما هو عليه.
وأضاف بوتين، في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، أنه إذا تمت تهيئة الظروف للحياة الطبيعية واستئناف العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وبين الناس على مستوى الحياة اليومية في منطقة النزاع، فإن ذلك سيخلق الظروف لتحديد وضع كارباخ القانوني ".
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه وفقًا للقانون الدولي، كانت كاراباخ جزءًا لا يتجزأ من أذربيجان.
بوتين: لم تتم بعد تسوية الوضع القانونى النهائى لناجورنى كاراباخالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:01 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع النهائي لناجورني كاراباخ لم يتم تسويته بعد، مؤكدًا أن بلاده تُبقى على الوضع الراهن كما هو عليه.
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