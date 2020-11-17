بايدن يواصل التقدم على ترامب فى ولاية جورجيا بفارق 14156 صوتا بإعادة الفرز

كتب أحمد عرفة

واصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، التقدم على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في ولاية جورجيا بفارق 14156 صوتا، وفقا لمصادر إعلامية.

وتمثل ولاية جورجيا التى يتم فيها إعادة فرز الأصوات معيار حاسم للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسط كشف تقارير أمريكية أنه خلال إعادة فرز الأصوات تك اكتشاف أصوات لم يتم حسابها للرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، فى الوقت الذى كشف فيه سكرتير ولاية جورجيا تعرضه لتهديدات من الحزب الجمهورى الذى ينتمى له ترامب.

وقالت سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست: أتعرض لضغوط متزايدة من زملائى الجمهوريين لقلب خسارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب فى الولاية، وفقا لمصادر إعلامية.