اليوم السابع
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بايدن يواصل التقدم على ترامب فى ولاية بنسيلفانيا بفارق 73025 صوتا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:02 م
بايدن يواصل التقدم على ترامب فى ولاية بنسيلفانيا بفارق 73025 صوتا ترامب وبايدن
كتب أحمد عرفة

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واصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن التقدم على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية بنسيلفانيا بفارق 73025 صوتا. ويعاد فرز الأصوات في ولاية بنسيلفانيا، بعد تقديم حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب دعاوى قضائية ضد نتيجة الانتخابات.

وقبلها تجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرب من مركز المؤتمرات في فيلادلفيا حيث تتم عملية فرز الأصوات، وفقا لمصادر إعلامية في المقابل ظهر تجمع مناهض لدونالد ترامب في فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا للمطالبة باحتساب كل الأصوات.

وقبلها قال مدير الاتصالات فى حملة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن الأنباء عن سحب الجزء الأكبر من الدعاوى القضائية فى بنسيلفانيا كاذبة، وفقا لمصادر إعلامية.

فى وقت سابق واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هجومه على نظام التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه على تويتر: نظام التصويت "دومينيون" أدار انتخابات مزورة".


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