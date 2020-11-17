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"باتريس" الإسبانية تسجل "صفر" إصابات ووفيات كورونا.. تعرف على الأسباب

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 03:26 م
"باتريس" الإسبانية تسجل "صفر" إصابات ووفيات كورونا.. تعرف على الأسباب مدينة باتريس الإسبانية
كتبت فاطمة شوقى

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باتريس هي واحدة من تلك المدن التي مر بها فيروس كورونا، وهذه البلدية الواقعة في جنوب مدريد ، والتي تقع في قلب متنزه نهر جواداراما الإقليمي ، تعرض بفخر علامة على عدم وجود عدوى في آخر 14 يومًا.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن هذه المدينة هى الوحيدة التى لم تسجل حالات عدوى فى آخر 14 يوما، وذلك يعود للحذر الكبير التى تتبعه المدينة الإسبانية، والاتحاد الذى اعلنه التجار والمؤسسات فى الحرب ضد كورونا.

وقالت أليسيا أركوس ، مستشارة الصحة ، التى تزور المركز الصحى فى البلدة كل اسبوع للحصول على معلومات مباشرة، إن "أهم شيء هو الاتحاد ، نعمل جميعا معا، الخباز والكاهن وجمعيات الاطفال ، ومجموعات كبار السن، فنحن نراقب كل شئ".

وهذه المدينة ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2000 نسمة ، تمتثل بدقة للأوامر الأولى لمحاربة كوفيد 19، من ترك المنزل بأقل قدر ممكن، حتى أنه بحلول منتصف الصباح ، تصبح المدينة مهجورة. من الصعب أن تجد روحًا تسأل عن البيانات الإيجابية لباتريس.

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 1.5 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 41 ألفا و253 حتى صباح اليوم، في حين استقر عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا عند 150 ألفا و376 مصابا.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 41 أسبوعا.

 


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