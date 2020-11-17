اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:00 م
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اليابان وأستراليا تتوصلان إلى اتفاق لتعزيز التعاون العسكري

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:15 م
اليابان وأستراليا تتوصلان إلى اتفاق لتعزيز التعاون العسكري رئيس وزراء اليابان سوجا
وكالة الأنباء الإسبانية

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أعلنت اليابان وأستراليا الثلاثاء أنهما توصلتا إلى اتفاق أساسي لوضع إطار قانوني يسمح للقوات من كلا البلدين بتبادل الزيارات والمشاركة في تدريبات وعمليات مشتركة.
 
 
 
وتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا، في طوكيو مع نظيره الأسترالي، سكوت موريسون، بعد اجتماع سعيا فيه إلى "زيادة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مثل الأمن والدفاع والاقتصاد" وفقا لما نقلته وكالة (NHK) اليابانية الحكومية.
 
 
 
وبدخوله حيز التنفيذ، حيث لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل البرلمانيين، فسيكون هذا أول ميثاق من هذا النوع توقعه اليابان منذ الاتفاقية الخاصة بوضع القوات الأمريكية لعام 1960، التي أسست الوجود الحالي لقواتها وأنشطتها في أراضي الدولة ومحيطها.
 
 
 
وقال موريسون "لقد اتخذنا اليوم خطوة خاصة وكبيرة، لقد توصلنا إلى اتفاق أساسي سيكون علامة فارقة في العلاقة بين البلدين'' دون الخوض في التفاصيل.
 
 
 
وتتفاوض اليابان وأستراليا بشأن هذه الاتفاقية الدفاعية منذ عام 2014 لتعزيز تعاونهما الأمني ​​في مواجهة أنشطة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
 
 
 
وتناول رئيسا الوزراء في محادثاتهما أيضا القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بعد يومين فقط من التوقيع على ما يسمى بالرابطة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي ينتمي إليها كلا البلدين.
 
 
 
يشار إلى أن اليابان هي أول دولة أجنبية يزورها موريسون في عام 2020، كما أنه أول زعيم يستقبله سوجا منذ توليه منصبه في 16 سبتمبر/أيلول الماضي.

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التعاون العسكري بين اليابان واستراليا

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اليابان

استراليا

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