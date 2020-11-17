النيابة تؤكد كتابة الشاب المنتحر بالساحل خطابا لوالده يطلب منه السماح

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة الساحل الجزئية، برئاسة المستشار أحمد خطاب رئيس النيابة، أن الشاب المنتحر ترك خطابا لوالده يطلب منه مسامحته على الانتحار. وتلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد انتحار «باسم. أ. و» 28 سنة يعمل سائقًا بشركة لتوصيل المواطنين، بإلقاء نفسه من نافذة شقته بالطابق الرابع، ما أسفر عن إصابته بكسر بعظام الجمجمة، نتيجة سقوطه على سيارة.

وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي باليد اليسرى والقدم اليسرى، وأسفل الذقن، وتبين قيام الشاب بإحداثها بنفسه مستخدمًا شفرتي موس عثر عليهما بداخل غرفة نومه، قبل إلقاء نفسه، وعثر على رسالة نصية مفادها أنه قام بالانتحار.

بسؤال والده مدير فندق وشقيقه طالب مقيمان بذات العقار، ذكرا أنه انتحر بسبب قيامه بلعب لعبة مراهنات إلكترونية تسمى «أوليمبيك ترند» من خلال الكمبيوتر، وقد خسر من خلالها مبلغ مالي 50 ألف جنيه، ما أدى إلى مروره بأزمة نفسية واكتئاب، وأقدم على أثرها على الانتحار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.