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المفوضية الأوروبية: قمة العشرين برئاسة السعودية ستبحث تحديات تواجه البشرية جمعاء

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 03:03 م
المفوضية الأوروبية: قمة العشرين برئاسة السعودية ستبحث تحديات تواجه البشرية جمعاء المفوضيه الاوروبيه
كتب أحمد عرفة

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أكدت المفوضية الأوروبية، أن قمة العشرين برئاسة السعودية ستبحث تحديات تواجه البشرية جمعاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت قناة العربية، إن رئيسة المفوضية الأوروبية ستشارك في قمة العشرين برئاسة السعودية.

ويُعلق العالم يعلق أمالًا واسعة على قمة"الرياض"لتحقيق التعافى الاقتصادى المستدام وضمان التوزيع العادل للقاحات وتعزيز النظام الصحى الدولي، ومع بدء العد التنازلى لموعد استضافة المملكة العربية السعودية قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر أن تنعقد افتراضيًا يومى 21 و22نوفمبر الجارى، يترقب العالم ما ستسفر عنه القمة من نتائج تهدف إلى حماية الكوكب من الأخطار المحدقة به، وتحقيق التعافى الاقتصادي، وتعزيز الاستجابة للأزمة المالية العالمية، فضلا عن تقوية النظام الصحى العالمى فى ظل جائحة كوفيد-19.

 

 

 


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المفوضيه الاوروبيه

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