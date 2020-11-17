العربية للطيران أبوظبى تدشن رحلاتها إلى مسقط

وكالات الأنباء

أعلنت " العربية للطيران أبوظبي " شركة الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة عن إطلاق رحلاتها من أبوظبي إلى العاصمة العمانية "مسقط " .

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تسير العربية للطيران أبوظبي هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين منتظمتين إسبوعيا مما يوفر للعملاء خيار جديد وملائم للسفر بين المدينتين.

وكانت قد قالت السلطات الأوزبكية، إن الحكومة منحت شركة العربية للطيران الإماراتية ترخيصا لتشغيل رحلات بين أبوظبي وطشقند.

وأعلنت وكالة الطيران المدني في بيان أن شركة الطيران ستستخدم طائرات من طراز إيه‭‭‬321-214 على هذا المسار.