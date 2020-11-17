اليوم السابع
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الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك أجواء الجنوب اللبناني

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 03:22 م
الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك أجواء الجنوب اللبناني الطيران الإسرائيلي
وكالات

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عاود الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال تحليقه في أجواء المدن والقرى اللبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701، وفق ما نشرت وكالة "واس".

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم بأن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية الحدودية باتجاه الأراضي المحتلة.

كما حلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية على علوٍّ منخفض فوق مناطق حاصبيا والعرقوب في الجنوب اللبناني، وصولًا إلى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.


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