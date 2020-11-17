اليوم السابع
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الصحة الأردنية: تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:11 م
الصحة الأردنية: تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 155993 إصابة.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2153 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًا بينهم 474 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، مشيرة إلى تسجيل 66 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1909 حالات وفاة.


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