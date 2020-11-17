وأشار الرئيس إلى أن اللقاح الثاني ضد فيروس كورونا "إيبيفاك كورونا" تم تسجيله في روسيا الاتحادية، والثالث في الطريق ، وأضاف : " نحن على استعداد للتعاون مع شركاء بريكس في إنتاجها واستخدامها".. كما أكد أن مجموعة بريكس في حاجة إلى إنشاء مركز لتطوير وأبحاث اللقاحات.



وأضاف بوتين : " نعتقد أيضًا أنه من المهم الإسراع في إنشاء مركز أبحاث وتطوير اللقاحات في مجموعة بريكس، والذي اتفقنا عليه قبل عامين بمبادرة من أصدقائنا في جنوب أفريقيا".