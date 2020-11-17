جاء هذا التصريح اليوم، تعليقا على دراسة حديثة أجراها المعهد الوطني للسرطان في مدينة ميلانو الإيطالية تتحدث أن كوفيد-19 بدأ ينتشر في إيطاليا في سبتمبر من العام الماضى، قبل اكتشاف أول إصابة بالمرض هناك بخمسة أشهر، لافتة إلى أن ذلك قد يعيد تشكيل تاريخ الوباء.



وقال جيان إن كشف مصدر الفيروس قضية علمية معقدة وعملية متواصلة، قد تشمل العديد من الدول والمناطق، وأن الصين ستواصل المشاركة بنشاط في البحث العلمي العالمي بهذا الخصوص وستتعاون مع المجتمع الدولي للتوصل إلى مصدر الفيروس ومكافحة الوباء.



وحول العلاقات الصينية الأسترالية، أشار جيان إلى أن بلاده لم تكن ترغب في وجود الصعوبات الخطيرة الحالية التي تواجه العلاقات الثنائية، مؤكدا أن بكين غير مسؤولة عن هذا الوضع على الإطلاق.



وأضاف جيان أنه باستعراض العلاقات الثنائية في السنوات القليلة الماضية، يتبين أن البعض في أستراليا ما زالوا متمسكين بما وصفها بـ "عقلية الحرب الباردة والتحيزات الأيديولوجية، ويعتبرون تنمية الصين تهديدا لبلادهم، ومن ثم تبنوا سلسلة من الأقوال والأفعال الخاطئة تجاهها، وهذا هو السبب الجذري للوضع الصعب في العلاقات بين الجانبين".



وكانت الصين فرضت مؤخرا إجراءات تقييدية على مجموعة متنوعة من السلع المستوردة من أستراليا، فيما اعتبر وزير التجارة الأسترالي "سايمون برمنجهام" أن "الكرة في ملعب الجانب الصيني بشأن الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

