الاتحاد الأوروبى يتوقع استئناف الشراكة مع أمريكا مع الإدارة القادمة

كتب أحمد عرفة

أكد بيتر ستانو، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، أن لدى الدول الأعضاء بالاتحاد مصلحة مشتركة للعمل معا في قضايا عدة في مجال السياسة الخارجية، وفقا لخبر عاجل لقناة العربية الحدث.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبى، أن إيران من بين القضايا المفترض نقاشها، وأيضاً روسيا، وليبيا، والشرق الأوسط، والبلقان وكذلك تركيا وأزمة شرق المتوسط، موضحا أن علاقات وثيقة تربط بين الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة حيث يشتركان في القيم والأنظمة السياسية، قائلاً: "عندما عملنا معا حول قضايا محددة أنجزنا نتائج مشتركة، ونتوقع أن نستأنف الشراكة مع الإدارة القادمة".

وتابع المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي: "بدأنا العمل على صياغة هذه المقاربة وأعربت الدول الأعضاء مبدئيا عن الاستعداد للتعاون والحوار مع الولايات المتحدة حيث نواجه تحديات مشتركة على صعيد العالم، وسنوفق في مواجهتها إذا كانت المقاربة مشتركة".