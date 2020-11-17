الإمارات وكوستاريكا تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال هاتفي اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو كيسادا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتناولت مباحثات الجانبين - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - مختلف جوانب وفرص التعاون، إضافة إلى جهود البلدين في مواجهة جائحة "كورونا" وتداعياتها وتعزيز قدرات القطاعات ومؤسساتهما الحكومية لمرحلة ما بعد كورونا.
واطمأن الشيخ محمد بن زايد من الرئيس كارلوس على الأوضاع في بلاده إثر "إعصار إيتا" الذي اجتاح عددًا من دول أمريكا الوسطى وتسبب في فيضانات وأمطار أسفرت عن أضرار وخسائر في الأرواح.
الإمارات وكوستاريكا تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائىالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:35 م
ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال هاتفي اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو كيسادا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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