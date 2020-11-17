الأمم المتحدة تعلن اصابة 30 موظف بالمنظمة فى جنيف

أعلن المقر الأوروبي للأمم المتحدة أن الاختبارات أثبتت ومنذ آخر تحديث للمنظمة في العاشر من نوفمبر الجاري، إصابة 30 موظفاً جديداً في الأمانة العامة للمنظمة في جنيف بفيروس كورونا.
وأشار - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - إلى أنه بذلك يصبح مجموع الإصابات بالمنظمة منذ مارس الماضي وحتى الآن 158 حالة إصابة.
الأمم المتحدة تعلن اصابة 30 موظف بالمنظمة فى جنيفالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:01 م
الأمم المتحدة - أرشيفية
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أعلن المقر الأوروبي للأمم المتحدة أن الاختبارات أثبتت ومنذ آخر تحديث للمنظمة في العاشر من نوفمبر الجاري، إصابة 30 موظفاً جديداً في الأمانة العامة للمنظمة في جنيف بفيروس كورونا.
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