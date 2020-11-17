الأمم المتحدة تعلن اصابة 30 موظف بالمنظمة فى جنيف

أ ش أ

أعلن المقر الأوروبي للأمم المتحدة أن الاختبارات أثبتت ومنذ آخر تحديث للمنظمة في العاشر من نوفمبر الجاري، إصابة 30 موظفاً جديداً في الأمانة العامة للمنظمة في جنيف بفيروس كورونا.

وأشار - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - إلى أنه بذلك يصبح مجموع الإصابات بالمنظمة منذ مارس الماضي وحتى الآن 158 حالة إصابة.