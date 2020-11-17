اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:59 م
خالد صلاح
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الأمم المتحدة تعلن اصابة 30 موظف بالمنظمة فى جنيف

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:01 م
الأمم المتحدة تعلن اصابة 30 موظف بالمنظمة فى جنيف الأمم المتحدة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المقر الأوروبي للأمم المتحدة أن الاختبارات أثبتت ومنذ آخر تحديث للمنظمة في العاشر من نوفمبر الجاري، إصابة 30 موظفاً جديداً في الأمانة العامة للمنظمة في جنيف بفيروس كورونا.
وأشار - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - إلى أنه بذلك يصبح مجموع الإصابات بالمنظمة منذ مارس الماضي وحتى الآن 158 حالة إصابة.


الأمم المتحدة

كورونا

كورونا فى الأمم المتحدة

فيروس كورونا

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