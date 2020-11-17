اليوم السابع
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استدعاء ضابط التحريات فى ضبط 6 أشخاص وراء اختطاف صاحب معمل بحلوان

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:00 ص
استدعاء ضابط التحريات فى ضبط 6 أشخاص وراء اختطاف صاحب معمل بحلوان كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، استدعاء ضابط التحريات فى واقعة القبض على صاحب فرن اشترك مع 5 آخرين، فى اختطاف صاحب معامل تحاليل، وآخر من داخل شقة سكنية فى حلوان، بسبب خلافات سابقة بينهم، وحرر محضر بالواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من "م، س، م" 40 عاما صاحب فرن بلدى، مفاده قيام كل من "م، أ، ح" 37 سنة مالك معامل مطلوب على ذمة قضية مشاجرة، و"م، ع، ع" 36 سنة مدير المعامل، باصابته بطلق نارى فى القدم بفرد خرطوش خلال مشاجرة بينهم، ونقل عقب ذلك لمستشفى القصر العينى لتلقى العلاج وتوفى بعد مرور يومين متأثرًا بإصابته.

 

وانتقل رجال المباحث للمكان، وتبين من خلال التحريات عدم صحة اقوال مقدم البلاغ، وتبين انه قام بالاشتراك مع 5 أشخاص آخرين باختطاف مالك المعمل والمدير، على اثر مشاجرة سابقة بينهم، وقاموا بالاعتداء عليهما بالضرب وعندما أغشى على الثانى اشتهبوا فى وفاته، وخوفا من المساءلة القانونية قام بإطلاق النار على نفسه لتحرير محضر كيدى ضدهما، وقام رجال المباحث بضبط طرفى الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين

 


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