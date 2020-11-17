إطلاق 21 طلقة وعزف سلام الشهيد بعد دفن جثمان اللواء ياسر عصر

القليوبية - إبراهيم سالم

عزف حرس الشرف سلام الشهيد، كما أطلقوا 21 طلقة تحية لروح الشهيد ياسر عصر وكيل الإدارة العامة للنقل والمواصلات الذى استشهد صباح اليوم أثناء إطفاء حريق نشب بمحطة مسرة بمترو الأنفاق بشبرا مصر.

وكان قد ودع أهالى قرية مشتهر بمركز طوخ فى محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، شهيد الواجب اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، وسقوطه داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق، حيث اتشحت القرية بالسواد، بعد استشهاد اللواء ياسر عصر.