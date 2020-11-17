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إصابة 3 مدنيين عراقيين جراء القصف الصاروخى بمحيط السفارة الأمريكية ببغداد

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:26 م
إصابة 3 مدنيين عراقيين جراء القصف الصاروخى بمحيط السفارة الأمريكية ببغداد العراق
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إصابة 3 مدنيين عراقيين جراء القصف الصاروخى الذى استهدف محيط السفارة الأمريكية في العاصمة العرقية بغداد.

وفى وقت سابق ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن5  صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية، إنه تم استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ مصدرها التنظيمات الموالية لإيران.

وأعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد تفعيل منظومة سيرام الدفاعية لصد الصواريخ.

 


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