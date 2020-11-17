أقنعة الوجه المطاطية الحل الأمثل لمرضى التهاب الجلد التماسى أثناء جائحة كورونا

كتبت إيناس البنا

يوصي خبراء المناعة في جامعة سينسيناتي الأمريكية، بأن يختار الأفراد المصابون بالتهاب الجلد التماسي أقنعة الوجه المطاطية، والتى تسمح لهم بالبقاء آمنين وسط جائحة فيروس كورونا COVID-19 مع تجنب ردود الفعل التحسسية المحتملة.

وفقا لموقع "newswise" قدم الأطباء ، النتائج التي توصلوا إليها في ملخص أثناء مناقشة حالة صعبة طبياً في الاجتماع العلمي للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة (ACAAI).

عالج الفريق مريضاً تم تشخيصه بالتهاب الجلد التماسي ، وهو رد فعل لمسببات الحساسية التي تلامس الجلد، وهي تختلف عن الحساسية لأشياء مثل وبر الكلاب أو القطط لأن استجابة الجسم مع التهاب الجلد التماسي ليست فورية ".

وقالت المشرفة على العلاج : "ما يجعل التهاب الجلد التماسي أمرًا صعبًا هو أنه يمكن أن يتأخر حتى تتعرض بشرتك لشيء ما وقد لا يحدث رد فعل إلا بعد أيام"، "يمكن أن تكون ردود الفعل المتقطعة خادعة لأنك لا تعرف ما الذي يعرضه المريض لنفسه ويمكن أن تكون المادة المسببة للحساسية في العمل أو المنزل."

تضمن تقرير الحالة الذي تمت مناقشته قبل الجمعية الأمريكية للطوارئ الطبية (ACAAI) مريضاً زار غرفة الطوارئ بالمستشفى ٣ مرات خلال فصل الربيع مع شكاوى من طفح جلدي وتورم في الجفن، وتم إرسال المريض إلى المنزل مع بريدنيزون وشوهد بعد أسبوع إلى أسبوعين خلال موعد للتطبيب عن بعد أبلغ خلاله عن استمرار الطفح الجلدي لمدة أسبوعين.

أدرك الأطباء أن الطفح الجلدي قد حدث في المكان الذي سترتاح فيه الأجزاء المرنة من قناع وجهه ، وأن المريض تمكن من العثور على قناع من القماش وأبلغ عن أعراض تحسن بعد أسبوع.

تقدم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعض الإرشادات لصنع الأقنعة في المنزل وهذه نقطة انطلاق للأفراد المصابين بالتهاب الجلد التماسي.

فبدلاً من استخدام الأشرطة المطاطية في قناع الوجه ، يتم استخدام أربطة عنق من القطن حول مؤخرة الرأس لتثبيت القناع في مكانه، وينصح المرضى أيضًا بالاتصال بالشركات التي تصنع أقنعة الوجه لمعرفة ما هو موجود في المنتج إذا كانت الملصقات لا تحتوي على تفاصيل كافية.

هناك الكثير من المؤلفات التي توثق مرضى التهاب الجلد التماسي بسبب المواد المسببة للحساسية مثل الأربطة المرنة في أقنعة FFP2 وأجهزة التنفس N95 وأقنعة المطاط النيوبرين والأقنعة الطبية التي تحتوي على الفورمالديهايد أو المكونات المطاطية باستخدام الكربامات أو الثيورام.