أسماء السودانيين مصابى حادث الشلاتين جنوب البحر الأحمر

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين والمتوفين، في انقلاب سيارة نقل بالكيلو 50 طريق سهيل الشلاتين، والذى لقى فيه 3 مصرعهم، وأصيب 14 شخصا فى الحادث، والذى تبين أن جميعهم سودانيين الجنسية، سوى مصاب واحد مقيم الشلاتين.

والمصابون هم محمد بلال عدنان، 45 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، بحرى معاذ، 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، إبراهيم عبد الكريم، 17 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالساق اليمني، عبد الله نمر البحيري، مصاب بجرح قطعى بالرأس، إبراهيم عبود إبراهيم، 25 سنة، اشتباه كسر بالساعد، نصر الدين نور، 38 سنة، اشتباه كسر بالحوض.

كذلك عمرو مبلول محمد، 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالحوض، وامير البر سيد، 30 سنة، مصاب باشتباه بكسر فى الفك، وعبد الله عبد الوهاب، 20 سنة، فى غيبوبة تامة، محمد سليمان مولي، 15 سنة، مصاب اشتباه كسر فى الساقين، احمد ادريس 35 سنة، كدمات بالرأس، ومصاب، جميعهم يحملون الجنسية السودانية، وبينهم مصاب واحد من مدينة الشلاتين يدعى ابراهيم عرض عامر، 16 سنة مصاب جرح قطعى بالرأس.

بينما هناك 3 حالات وفاة بينهم شخص توفى فى المستشفى واخرين بمكان الحادث جميعهم سودانيين ومجهولين الهوية، وتم نقلهم جميعا لمستشفى الشلاتين المركزى لتلقى العلاج للمصابين وايداع المتوفين فى مشرحة المستشفى .