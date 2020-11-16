4 لصوص يسرقون خواتم وساعات بـ100 ألف إسترلينى من متجر بريطانى.. صور وفيديو

كتب هيثم سلامة

وثقت كاميرات المراقبة عملية سرقة متجر مجوهرات بالمملكة المتحدة، حيث ظهر اللصوص الأربعة على الدوائر التلفزيونية وهم يسرقون خواتم وساعات بقيمة 100 ألف جنية إسترلينى، ووفقا لموقع جريدة الديلى ميل البريطانية، ظهر اللصوص الأربعة ينهبون أحد متاجر مجوهرات بمدينة إيلي بمقاطعة كامبريدجشير في الساعات الأولى من صباح ، حيث لم تستغرق عملية السرقة دقائق معدودة.







وأوضح الفيديو صور اللصوص من زوايا مختلفة وهم يسرقون المتجر ويبدأون في تحطيم الصناديق الزجاجية وحمل المسروقات داخل حقائبهم، واستطاعت إحدى الكاميرات التقاط وجه واحد من اللصوص وهو يسرق ببراعة مجموعة من الصناديق ، وكان يضع المسروقات في حقيبته بينما ينطلق جهاز إنذار في الخلفية.

وحثت المحققة الرقيب أشلي رايان، الإدلاء بأى معلومات حول الحادث، موضحة أن حجم المسروقات كان كبيرا جد، قائلة: " لقد شهدت الواقعة سرقة كمية هائلة من المجوهرات في غضون دقائق إنني أحث أي شخص لديه أي معلومات عن الحادث ، أو من يتعرف على الرجال، على الاتصال على وجه السرعة"، ونوهت، أنه يجب على أي شخص لديه معلومات الاتصال بالشرطة إما عن طريق التحدث عبر الشات بمواقع التواصل الاجتماعى بشبكة الإنترنت على حساب شرطة كامبريدجشير.