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هطول أمطار خفيفة على 3 مدن ورفع المياه من شوارع كفر الشيخ.. صور

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:21 م
هطول أمطار خفيفة على 3 مدن ورفع المياه من شوارع كفر الشيخ.. صور رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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هطلت أمطار خفيفة على ثلاثة مدن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، فيما شهد ميناء البرلس حركة انطلاق المراكب في رحلات صيد، ولم تشهد المدن المطلة على البحر المتوسط شمال المحافظة على أية أمطار.

 

وشهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، التي هطلت على مدار اليومين السابقين، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

 

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القري، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

 

وتابعت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة مع استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة، فضلاً عن إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول.

 

وأشرفَ المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، على سحب مياه الأمطار والمتابعة المستمرة بالمدينة والقرى.

 

وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم ، رفع وكسح المياه الناتجة عن سقوط مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات لمتابعة المستجدات.

 

وفي سياقٍ متصل، أشرَف هاني يوسف، رئيس مدينة سيدى غازي، علي أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة أولاً بأول، بالإضافة إلي كسح وسحب مياه الأمطار المتراكمة بشوارع المدينة.

 

وقام أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة ومياه الأمطار بجميع أنحاء المدينة والقرى.

 

وأشرفَ اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي رفع بقايا تراكمات مياه الأمطار بالقرى، واستمرار تمركز سيارات وجرارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض لتجمع المياه بصفة دورية ومستمرة.

 

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