اليوم السابع
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ملك المغرب يعلن التزم بلاده بوقف إطلاق النار مع البوليساريو

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:04 م
ملك المغرب يعلن التزم بلاده بوقف إطلاق النار مع البوليساريو العاهل المغربي محمد السادس
وكالة الأنباء الإسبانية - أفى

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أكد العاهل المغربي محمد السادس الاثنين أن بلاده لا تزال "ملتزمة بوقف إطلاق النار" في الصحراء الغربية، الذي أعلنت جبهة البوليساريو انتهاءه السبت، محذرا في الوقت ذاته أن بلاده "سترد بكل قوة على أي تهديد لأمنها".

جاءت كلمات ملك المغرب أثناء محادثة هاتفية مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بحسب بيان صادر عن القصر الملكي. 


ملك المغرب

البوليساريو

الأمم المتحدة

الكراكرات

الصحراء الغربية

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