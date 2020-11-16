ملك المغرب يعلن التزم بلاده بوقف إطلاق النار مع البوليساريو

أكد العاهل المغربي محمد السادس الاثنين أن بلاده لا تزال "ملتزمة بوقف إطلاق النار" في الصحراء الغربية، الذي أعلنت جبهة البوليساريو انتهاءه السبت، محذرا في الوقت ذاته أن بلاده "سترد بكل قوة على أي تهديد لأمنها".
جاءت كلمات ملك المغرب أثناء محادثة هاتفية مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بحسب بيان صادر عن القصر الملكي.
ملك المغرب يعلن التزم بلاده بوقف إطلاق النار مع البوليساريوالإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:04 م
العاهل المغربي محمد السادس
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أكد العاهل المغربي محمد السادس الاثنين أن بلاده لا تزال "ملتزمة بوقف إطلاق النار" في الصحراء الغربية، الذي أعلنت جبهة البوليساريو انتهاءه السبت، محذرا في الوقت ذاته أن بلاده "سترد بكل قوة على أي تهديد لأمنها".
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