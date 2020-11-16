محافظ أسوان يعلن تسليم 1080 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن جاهزية 23 عمارة تضم 552 وحدة سكنية في التجمع الأول للتسليم الفورى للحاجزين بمشروع الإسكان المتميز بمنطقة حى العقاد وذلك بعد إنجاز أعمال التشطيب واللاندسكيب ، كما سيتم تسليم 12 عمارة تضم 288 وحدة سكنية أخرى خلال أسبوعين بما يعادل 30 % من إجمالى الوحدات السكنية المستهدف إنهاؤها بواقع 2118 وحدة.

وأشار المحافظ، فى بيان صحفى، إلى أنه سيتوالى بعد ذلك تسليم 10 عمارات تضم 240 وحدة سكنية كاملة التشطيب ونصف تشطيب في التجمع الثانى بالمشروع ليؤكد ذلك على مصداقية المحافظة في الوفاء بوعودها للمنتفعين من هذا المشروع السكنى الضخم.

ومن جانبها قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التشطيب والإنشاءات داخل التجمعات السكنية لمشروع الإسكان المتميز حيث وجهت مسئولى الشركات المنفذة بضرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية لتسليم باقى الوحدات في المواعيد المحددة طبقاً للجدول الزمنى الذى تم الإتفاق عليه بإشراف من محافظ أسوان.

وشددت على ضرورة أن يتواكب ذلك مع تركيب المصاعد الكهربائية وتنفيذ أعمال اللاندسكيب ورصف وتمهيد الطرق حتى تكون جاهزة للسكن في نفس يوم تسليم الوحدات السكنية.

وكشفت غادة أبو زيد عن إعطاء توجيهات من المحافظ بعمل إستفتاء على البوابة الإلكترونية للمحافظة للوقوف على أراء ورغبات الحاجزين للوحدات السكنية في توفير شركة خدمات مختصة بأعمال النظافة العامة والصيانة الدورية للعمارات السكنية من أجل الحفاظ عليها مستقبلاً .



المشروع السكنى



الوحدات السكنية من الداخل



جانب من الدولة



مشروع الإسكان المتميز



مشروع وحدات الإسكان المتميز



نائبة محافظ أسوان تتابع الوحدات السكنية