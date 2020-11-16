اليوم السابع
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كيف ساهم مشروع النقل الجماعى فى المنيا فى حل أزمات المواطنين بالمدن ؟.. صور

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 01:56 م
كيف ساهم مشروع النقل الجماعى فى المنيا فى حل أزمات المواطنين بالمدن ؟.. صور محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعى
المنيا-حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، صباح اليوم، سير العمل داخل مشروع النقل الجماعى التابع للمحافظة، والذى يعد أحد المشروعات الهامة فى المحافظة لمساهمته فى حل أزمات النقل للمواطنين فى المدن المختلفة من خلال توفير عدد من وسائل النقل المختلفة بأسعار مناسبة،وذلك ضمن جولات المحافظ الميدانية لمتابعة عدد من المشاريع الخدمية التابعة للمحافظة لدفع العمل بها ومراجعة كافة التقارير الخاصة بها على أرض الواقع.

 

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا وأشرف فاروق مدير المشروع.

 

تابع المحافظ خلال جولته بالمشروع ورش العمل المختلفة والية الصيانة للمركبات، كما تابع خطوط السير الخاصة بالمركبات والجهات المتعاقد معها، ومدى التزام العاملين والسائقين بالمشروع، موجها بإزالة جميع معوقات العمل، ضمن تنفيذ تصور شامل لتطوير مشروع النقل الجماعى والنهوض به لتحقيق المزيد من الأرباح للمحافظة والتى تعود بالنفع على المواطنين.

 

وأكد المحافظ على ضرورة متابعة المشروع بصفة دورية ومراقبة خطوط السير لمنع التلاعب والتحرك فى غير خطوط السير، موجهاً بعرض تقارير بصفة مستمرة عن المشروع.

 

محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعى (1)
محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعى 

 

محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعى (2)
محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعى 

 

محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعى (3)
محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعى 

 

محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعى (4)
محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعى 

 

محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعى (6)
محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعى 

 

محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعى (8)
محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعى

محافظ المنيا

مشروع النقل الجماعي

المنيا

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