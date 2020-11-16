وأضافت الوزارة - في تغريدة على تويتر - "اكتشفت قوات الأمن عبوتين ناسفتين زرعتهما طالبان على الطرق العامة في منطقة أورجون بإقليم باكتيا وتم نزع فتيلهما وأنقذنا أرواح عشرات المدنيين".



ولم تعلق طالبان حتى الآن على هذه الأنباء.



وفي غضون ذلك، في إقليم هرات، قتل ما لا يقل عن 11 من عناصر طالبان وأصيب ستة آخرون خلال عملية نفذتها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في منطقة باشتون زارجون بالإقليم أمس.



وقالت وزارة الدفاع - في تغريدة على تويتر - "قتل 11 من طالبان وأصيب 6 آخرون بعد أن هاجموا مواقع تابعة لقوات الدفاع والأمن الأفغانية في منطقة باشتون زارجون في إقليم هرات أمس".



ولم يكشف المسؤولون الأفغان عن مزيد من التفاصيل لكنهم قالوا "دمرنا كمية كبيرة من أسلحتهم وذخائرهم".



